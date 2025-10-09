október 9., csütörtök

Vadászgépeket riasztottak Ausztriában egy Magyarországról Dublinba tartó utasszállító miatt

Eurofighterek emelkedtek a magasba egy Magyarországról indult utasszállító miatt.

Vaol.hu
Vadászgépeket riasztottak Ausztriában egy Magyarországról Dublinba tartó utasszállító miatt

Forrás: X/Michael Bauer

Ausztriában vadászgépek emelkedtek a magasba két alkalommal is szerdán- számolt be róla a Kronen Zeitung. 

Vadászgépek emelkedtek a magasba
Boeing 737 miatt emelkedtek a magasba vadászgépek Ausztriában
Forrás: Shutterstock

Az osztrák hadsereg Eurofighter gépei elsőkén 11 óra 50 perckor kaptak riasztást, miután megszakadt a kapcsolat egy Magyarországról Dublinba indult Boeing 737-essel. Mivel néhány perccel később a repülőszemélyzet újra felvette a kapcsolatot a légi irányítással, a gépet visszahívták.

Nem válaszolt a személyzet, riasztották a vadászgépet

Az osztrák hadsereg szóvivője, Michael Bauer az X-en reagált a történtekre. Mint írja, a repülőgép személyzete a riasztás után hét perccel, 11 óra 57 perckor vette fel a kapcsolatot újra a légi irányítással. 

Két riasztás egy napon

Nem sokkal később, 14 óra 44 perckor ismét riasztották az elfogó vadászképeket, ebben az esetben is megszakadt a kapcsolat egy Boeing 737-essel. Ezúttal egy Antalyából Amszterdamba tartó gép némult el, de itt is sikerült gyorsan helyreállítani a kapcsolatot, így a bevetést hamar befejezték.

Hogyan zajlik egy ilyen akció?

Bauer elmondta: ilyen esetekben az egyik Eurofighter a civil repülőgép mellé repül, míg a másik hátulról biztosítja azt. Ha a gép ezután sem reagál, akár leszállásra is kényszeríthető.

Nem egyedi eset

A Kronen emlékeztetett, az ilyen riasztások nem számítanak ritkaságnak, évente 1,3 millió repülő halad át az osztrák légtéren. A hadsereg vadászgépei átlagosan 7-10 naponta riasztásra kerülnek, hogy ellenőrízzenek gyanús, vagy elnémult repülőgépeket.

Az osztrák hadsereg Eurofighterei 2007 óta teljesítenek szolgálatot

 

 

