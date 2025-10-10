október 10., péntek

Gedeon névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vádemelés

55 perce

Nem adta meg az elsőbbséget a biciklisnek az autós Körmenden, súlyos baleset lett a vége

Címkék#baleset#vádemelés#bicikli

Most vádat emeltek az ügyben.

Vaol.hu
Nem adta meg az elsőbbséget a biciklisnek az autós Körmenden, súlyos baleset lett a vége

Illusztráció!

Forrás: Shutterstock

A Vas Vármegyei Főügyészség közleményben arról tájékoztatta portálunkat, hogy a Szombathelyi Járási Ügyészség közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki a vádirat szerint 2025 márciusában Körmenden, az „Állj! Elsőbbségadás kötelező” jelzőtáblánál az általa vezetett autóval nem állt meg és nem biztosított elsőbbséget a kerékpárúton kerékpárral közlekedő sértettnek, aki nem tudta elkerülni a személygépkocsival az ütközést, nekiment az autó ajtajának, és az úttestre esett.

A kerékpáros a baleset következtében 50 nap tényleges gyógytartamú súlyos sérülést szenvedett.

 A járási ügyészség a vádlottal szemben közúti járművezetéstől eltiltás kiszabását is indítványozta, akinek a büntetőjogi felelősségéről a Körmendi Járásbíróság fog dönteni.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu