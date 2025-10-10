Nem adta meg az elsőbbséget a biciklisnek az autós Körmenden, súlyos baleset lett a vége

A Vas Vármegyei Főügyészség közleményben arról tájékoztatta portálunkat, hogy a Szombathelyi Járási Ügyészség közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki a vádirat szerint 2025 márciusában Körmenden, az „Állj! Elsőbbségadás kötelező” jelzőtáblánál az általa vezetett autóval nem állt meg és nem biztosított elsőbbséget a kerékpárúton kerékpárral közlekedő sértettnek, aki nem tudta elkerülni a személygépkocsival az ütközést, nekiment az autó ajtajának, és az úttestre esett.

A kerékpáros a baleset következtében 50 nap tényleges gyógytartamú súlyos sérülést szenvedett.

A járási ügyészség a vádlottal szemben közúti járművezetéstől eltiltás kiszabását is indítványozta, akinek a büntetőjogi felelősségéről a Körmendi Járásbíróság fog dönteni.