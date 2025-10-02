október 2., csütörtök

Petra névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Döbbenet

1 órája

Vérfürdőt tervezett volt barátnője iskolájában egy 17 éves fiú Ausztriában

Címkék#iskolában#Ausztriában#kapcsolat

Vérfürdővel fenyegetőzött egy iskolában

Vaol.hu

Kedden tartóztattak le Steyrben egy 17 éves fiút, miután azzal fenyegette volt barátnőjét, hogy vérfürdőt rendez az ő iskolájában, a niederösterreichi Stockerauban - írja az ORF.

vérfürdő
Vérfürdőt tervezett barátnője iskolájában a 17 éves fiú
Forrás: Shutterstock

Vérfürdőt tervezett barátnője iskolájában a 17 éves fiú

A fiú állítólag nem tudta feldolgozni a szakítást, üzenetekben közölte vele, hogy "mindenkit leszúr" az iskolában. Ezt az ügyészség szóvivője, Andreas Pechatschek is megerősítette. A lány egy héttel korábban vetett véget a kapcsolatnak, amit a fiú nem tudott elfogadni. Szerelmes üzenetekkel és és fenyegetésekkel tarkított üzenetekkel bombázta a lányt, ekkor írta le a rendőrségi ügyet okozó kijelentéseit is. A lány végül az igazgatónak jelezte a történteket, ő értesítette a rendőröket. A 17 éves afgán fiút letartóztatták.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu