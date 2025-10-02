Vérfürdőt tervezett volt barátnője iskolájában egy 17 éves fiú Ausztriában

Kedden tartóztattak le Steyrben egy 17 éves fiút, miután azzal fenyegette volt barátnőjét, hogy vérfürdőt rendez az ő iskolájában, a niederösterreichi Stockerauban - írja az ORF.

Vérfürdőt tervezett barátnője iskolájában a 17 éves fiú

Forrás: Shutterstock

A fiú állítólag nem tudta feldolgozni a szakítást, üzenetekben közölte vele, hogy "mindenkit leszúr" az iskolában. Ezt az ügyészség szóvivője, Andreas Pechatschek is megerősítette. A lány egy héttel korábban vetett véget a kapcsolatnak, amit a fiú nem tudott elfogadni. Szerelmes üzenetekkel és és fenyegetésekkel tarkított üzenetekkel bombázta a lányt, ekkor írta le a rendőrségi ügyet okozó kijelentéseit is. A lány végül az igazgatónak jelezte a történteket, ő értesítette a rendőröket. A 17 éves afgán fiút letartóztatták.