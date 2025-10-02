Tragédia: a veszprémi völgyhídról vetette magát a mélybe egy férfi

A veszprémi völgyhídról ugrott a mélybe egy középkorú férfi szerdán - írta meg a veol.hu.

Veszprémi völgyhíd: biztonságosabbá tennék

A portál megkeresésére a rendőrség megerősítette a hírt, mint írják, általános közigazgatási rendtartás keretében vizsgálják az esetet.

Veszprém polgármestere a közgyűlésen tájékoztatta a lakosságot, hogy a tervek már készen állnak a viadukt biztonságosabbá tételéhez, viszont az építmény műemlék, ezek további hatósági egyeztetésre szorulnak. Amint a megfelelő engedélyek meglesznek, a jövő évi költségvetésben már helyet fog kapni a völgyhíd biztonságosabbá tételéhez szükséges forrás. Ezzel igyekeznek visszaszorítani az itteni öngyilkossági kísérletek számát.

