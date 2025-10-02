október 2., csütörtök

Gyász

1 órája

Tragédia: a veszprémi völgyhídról vetette magát a mélybe egy férfi

Címkék#rendőrség#lelkielsősegély#Veszprém

Vaol.hu

A veszprémi völgyhídról ugrott a mélybe egy középkorú férfi szerdán - írta meg a veol.hu.

Veszprémi völgyhíd: biztonságosabbá tennék
Veszprémi völgyhíd: biztonságosabbá tennék
Forrás: veol.hu

A portál megkeresésére a rendőrség megerősítette a hírt, mint írják, általános közigazgatási rendtartás keretében vizsgálják az esetet. 

Veszprémi völgyhíd: biztonságosabbá tennék

Veszprém polgármestere a közgyűlésen tájékoztatta a lakosságot, hogy a tervek már készen állnak a viadukt biztonságosabbá tételéhez, viszont az építmény műemlék, ezek további hatósági egyeztetésre szorulnak. Amint a megfelelő engedélyek meglesznek, a jövő évi költségvetésben már helyet fog kapni a völgyhíd biztonságosabbá tételéhez szükséges forrás. Ezzel igyekeznek visszaszorítani az itteni öngyilkossági kísérletek számát.

További részletek a veol.hu-n.

Van kiút!

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123-as ingyenes lelkielsősegély-számot, vagy keresse fel a www.ongyilkossagmegelozes.hu oldalt!

 

