2 órája
Tragédia: a veszprémi völgyhídról vetette magát a mélybe egy férfi
A veszprémi völgyhídról ugrott a mélybe egy középkorú férfi szerdán - írta meg a veol.hu.
A portál megkeresésére a rendőrség megerősítette a hírt, mint írják, általános közigazgatási rendtartás keretében vizsgálják az esetet.
Veszprémi völgyhíd: biztonságosabbá tennék
Veszprém polgármestere a közgyűlésen tájékoztatta a lakosságot, hogy a tervek már készen állnak a viadukt biztonságosabbá tételéhez, viszont az építmény műemlék, ezek további hatósági egyeztetésre szorulnak. Amint a megfelelő engedélyek meglesznek, a jövő évi költségvetésben már helyet fog kapni a völgyhíd biztonságosabbá tételéhez szükséges forrás. Ezzel igyekeznek visszaszorítani az itteni öngyilkossági kísérletek számát.
További részletek a veol.hu-n.
Van kiút!
Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123-as ingyenes lelkielsősegély-számot, vagy keresse fel a www.ongyilkossagmegelozes.hu oldalt!