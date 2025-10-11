október 11., szombat

Döbbenet!

1 órája

Videó: egészen elképesztő, ami ezen a magyarországi benzinkúton történt

Címkék#felvétel#benzinkút#videó

Szürreális felvételt tett közzé a rendőrség, ami a napokban az egyik Pest vármegyei benzinkúton történt.

Vaol.hu

A Pest vármegyei rendőrség egészen döbbenetes videófelvételt töltött fel hivatalos közösségi oldalára. A jelenet az egyik Pest vármegyei benzinkúton játszódik, amelyen látható, ahogy egy autó nekitol egy másikat a benzinkút shop részének, ami át is szakítja annak üvegfalát. Nagy lehetett a riadalom az üzletben, amikor egyszercsak berontott az autó, még szerencse, hogy akkor éppen senki nem tartózkodott ott. 

- Egy autós az egyik Pest vármegyei benzinkúton úgy döntött, hogy nem csak tankol, de a shopot is “bejárja” – igaz, kicsit másképp, mint azt megszokhattuk. Hátulról nekiütközött egy autónak, és azt az üvegen keresztül betolta a shop részbe. Javasoljuk, hogy Ti a shopot inkább az ajtón keresztül közelítsétek meg! Vigyázzatok magatokra és egymásra az utakon! - áll a rendőrség bejegyzésében. 

Videó:

Szombathelyen is történt érdekes baleset a héten:

 

 

