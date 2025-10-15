51 perce
Embert gázolt a Bakony InterCity: halálos áldozata van a balesetnek
Szörnyű tragédia történt a szomszédos vármegyében.
Ahogy arról nemrég a MÁV-csoport és a katasztrófavédelem nyomán beszámoltunk, vonatbaleset történt a Dunántúlon szerdán délelőtt. A Déli pályaudvarról 10 órakor Veszprémbe elindult Bakony InterCity (IC 904) Hajmáskér – Veszprém között embert gázolt, emiatt a két állomás között átmenetileg nem közlekedhetnek a vonatok. A műszaki mentés céljából a veszprémi hivatásos tűzoltói vonultak ki a vonatgázolás helyszínére, amely során segítettek az utasoknak biztonságosan leszállni a szerelvényről. A vonaton mintegy ötven ember utazott, akikért mentesítő busz érkezett a helyszínre.
Halálos áldozattal járt a vonatbaleset
A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője a veol.hu érdeklődésére elmondta, hogy a férfi, akit a vonat elgázolt, a helyszínen életét vesztette. Mint írják, a helyszínelés jelenleg is tart. Hozzáteszik: a Veszprémi Rendőrkapitányság jelenleg még vizsgálja a baleset körülményeit.