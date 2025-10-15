október 15., szerda

Tragédia

51 perce

Embert gázolt a Bakony InterCity: halálos áldozata van a balesetnek

Címkék#meghalt#vonat#baleset

Szörnyű tragédia történt a szomszédos vármegyében.

Vaol.hu

Ahogy arról nemrég a MÁV-csoport és a katasztrófavédelem nyomán beszámoltunk, vonatbaleset történt a Dunántúlon szerdán délelőtt. A Déli pályaudvarról 10 órakor Veszprémbe elindult Bakony InterCity (IC 904) Hajmáskér – Veszprém között embert gázolt, emiatt a két állomás között átmenetileg nem közlekedhetnek a vonatok. A műszaki mentés céljából a veszprémi hivatásos tűzoltói vonultak ki a vonatgázolás helyszínére, amely során segítettek az utasoknak biztonságosan leszállni a szerelvényről. A vonaton mintegy ötven ember utazott, akikért mentesítő busz érkezett a helyszínre. 

Forrás: MW-archív

Halálos áldozattal járt a vonatbaleset

A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője a veol.hu érdeklődésére elmondta, hogy a férfi, akit a vonat elgázolt, a helyszínen életét vesztette. Mint írják, a helyszínelés jelenleg is tart. Hozzáteszik: a Veszprémi Rendőrkapitányság jelenleg még vizsgálja a baleset körülményeit. 

 

 

