Súlyos vonatbaleset történt a szlovák-magyar határ közelében - legalább százan megsérültek - videó
Két gyorsvonat ütközött Szádalmásnál
A súlyos vonatbaleset Szlovákia déli részén, a magyar határ közelében történt.
Súlyos vonatbaleset Szlovákia déli részén
Az Origo a Paraméter alapján arról ír, a magyarlakta Szádalmás közelében két gyorsvonat ütközött hétfőn, az országos mentőszolgálat operítv központja szerint legalább százan megsérültek. A OSZSZ szerint ketten válságos állapotvan vannak, hárman pedig a roncsok közé szorultak. Matúš Šutaj Eštok belügyminiszter egy rendkívüli, súlyos balesetként hivatkozott a történtekre, hozzátette, minden bizonnyal emberi mulasztás vezethetett a balesethez. A helyszínen rengeteg tűzoltó dolgozik, több mentőhelikopter is érkezett.
