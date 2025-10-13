Súlyos vonatbaleset történt a szlovák-magyar határ közelében - legalább százan megsérültek - videó

A súlyos vonatbaleset Szlovákia déli részén, a magyar határ közelében történt.

Súlyos vonatbaleset Szlovákia déli részén

Forrás: Paraméter

Az Origo a Paraméter alapján arról ír, a magyarlakta Szádalmás közelében két gyorsvonat ütközött hétfőn, az országos mentőszolgálat operítv központja szerint legalább százan megsérültek. A OSZSZ szerint ketten válságos állapotvan vannak, hárman pedig a roncsok közé szorultak. Matúš Šutaj Eštok belügyminiszter egy rendkívüli, súlyos balesetként hivatkozott a történtekre, hozzátette, minden bizonnyal emberi mulasztás vezethetett a balesethez. A helyszínen rengeteg tűzoltó dolgozik, több mentőhelikopter is érkezett.