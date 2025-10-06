október 6., hétfő

Visszavonul Zacher Gábor

Focimeccsen adtak át mezt a híres toxikológusnak. A posztban említik, hogy dr. Zacher Gábor hamarosan visszavonul.

Forrás: Ferencvárosi Torna Club Facebook

Fotó: MICHELLER SZILVIA

"Hazai meccseink rendszeres mentőorvosának, a hamarosan 65 éves és visszavonuló, őrült fradista Zacher Gábornak tapsolt a Groupama Aréna! 💚" - írják az FTC Facebook oldalán. Azt még egyelőre nem tudni, hogy a híres toxikológus, aki nemsokára Szombathelyen is előadást tart, mit fog kezdeni ezután. Zacher Gábor októberben Szombathelyen az ELTE SEK dísztermében tart előadást, a programról korábban írtunk.

Fotó: MICHELLER SZILVIA / Forrás: Ferencvárosi Torna Club Facebook

A poszt alatt sok megható komment olvasható, a legtöbben támogató, köszönetet mondó és jó egészséget kívánó hozzászólást írtak.

