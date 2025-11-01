november 1., szombat

Tűz

1 órája

51 embert kellett kimenteni a sűrű füst martalékából Ausztriában - fotók

Steyrben a tűzoltók 51 embert mentettek ki egy füsttel teli lakóépületből.

Egy Steyrben található lakóépületben keletkezett tűzhöz siettek a fűzoltók. Összesen 51 embert mentettek ki az épületből - számolt be az ORF.

Hatalmas mentés 

Sok lakó az erkélyére menekült, mivel a lépcsőházat sűrű füst töltötte meg. A tűzoltók létrákkal érkeztek, hogy biztonságba vigyék az embereket. Azokat, akiket nem lehetett létrával kimenteni, menekülőkámzsákba öltöztették, és levezették a lépcsőházban. Ezek a kámzsák védték őket a füst belélegzésétől.

 

Sürgősségi szolgálatok a helyszínen

Szerencsére senki sem sérült meg fizikailag. A Vöröskereszt számos járművel a helyszínen volt, és vésztakarókat biztosított a lakosoknak, hogy felmelegedhessenek a járművekben. Több mint 80 tűzoltót vezényeltek a pincében keletkezett tűz eloltására.

 

A tűz oka 

A rendőrség vizsgálja a tűz okát. Legalább négy pinceszinti tárolóegység égett le. A Vöröskereszt és a tűzoltóság szerint szinte minden lakó visszatérhetett a lakásába.

 

