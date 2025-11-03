november 3., hétfő

Győző névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Karambol

57 perce

Fotókon mutatjuk a 84-es főúton történt horrorbalesetet, nem sok maradt a járművekből

Címkék#84-es főút#baleset#tűzoltók

Frontálisan ütközött két autó, a felismerhetetlenségig törtek össze.

Vaol.hu
Fotókon mutatjuk a 84-es főúton történt horrorbalesetet, nem sok maradt a járművekből

Forrás: Sümeg ÖTP

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hivatalos oldalán arról tájékoztatott, hogy frontálisan ütközött össze két gépkocsi a 84-es főút 26-os kilométerszelvényénél, Csabrendek térségében vasárnap késő este. Mint írják, egyik autó vezetője beszorult, a sümegi önkormányzati tűzoltók feszítővágóval szabadították ki. A balesethez a gógánfai önkéntes tűzoltók is kiérkeztek. Az érintett útszakaszt lezárták a beavatkozás idejére. A balesetben összesen négyen sérültek meg. A helyszínelést követően az egységek megszüntették a forgalmi akadályt és letakarították az úttestet.

Frontális karambol a 84-es főúton

Fotók: Sümeg ÖTP

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu