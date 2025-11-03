Karambol
1 órája
Fotókon mutatjuk a 84-es főúton történt horrorbalesetet, nem sok maradt a járművekből
Frontálisan ütközött két autó, a felismerhetetlenségig törtek össze.
Forrás: Sümeg ÖTP
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hivatalos oldalán arról tájékoztatott, hogy frontálisan ütközött össze két gépkocsi a 84-es főút 26-os kilométerszelvényénél, Csabrendek térségében vasárnap késő este. Mint írják, egyik autó vezetője beszorult, a sümegi önkormányzati tűzoltók feszítővágóval szabadították ki. A balesethez a gógánfai önkéntes tűzoltók is kiérkeztek. Az érintett útszakaszt lezárták a beavatkozás idejére. A balesetben összesen négyen sérültek meg. A helyszínelést követően az egységek megszüntették a forgalmi akadályt és letakarították az úttestet.
Frontális karambol a 84-es főútonFotók: Sümeg ÖTP
