Karambol történt Kemenespálfa és Izsákfa között, teljesen lezárták az érintett útszakaszt

Két autó ütközött a 8429-es úton, Kemenespálfa és Izsákfa között. Az ütközéstől mindkét jármű árokba hajtott. A gépkocsikban csak a sofőrök ültek, a helyszínre mentő érkezett. A celldömölki önkormányzati tűzoltók áramtalanították az autókat. Az utat az érintett szakaszon lezárták - írja az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.