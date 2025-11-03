november 3., hétfő

Baleset

Karambol történt Kemenespálfa és Izsákfa között, teljesen lezárták az érintett útszakaszt

Címkék#Kemenespálfa#Izsákfa#rendőr

A 8429-es út 5-ös kilométeréhez a celldömölki tűzoltók vonultak.

Két autó ütközött a 8429-es úton, Kemenespálfa és Izsákfa között. Az ütközéstől mindkét jármű árokba hajtott. A gépkocsikban csak a sofőrök ültek, a helyszínre mentő érkezett. A celldömölki önkormányzati tűzoltók áramtalanították az autókat. Az utat az érintett szakaszon lezárták - írja az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

