59 perce

Balhé Sárváron, rendőrök a helyszínen

Vaol.hu

Egy helyi Facebook csoportban többen írták, hogy a sárvári Tesconál jelentek meg rendőrautók, rendőrök, fehér overálos helyszínelők. Egyesek még egy pénzszállító autót is látni véltek a bejáratnál. 

Információink szerint betörés történt, de egyelőre további részleteket nem tudunk az esetről. Ezzel kapcsolatban megkérdeztük a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, amint választ kapunk az üggyel kapcsolatban frissítjük cikkünket.

Frissítés

Elértük Seffer Lillát, a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivőjét, aki megerősítette, hogy a rendőrség a helyszínen van, jelenleg helyszínelés zajlik Sárváron, de pontos információkat csak a helyszínelés lezárása után tud megosztani velünk.  

 

 


 

 

