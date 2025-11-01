Balhé Sárváron, rendőrök a helyszínen

Egy helyi Facebook csoportban többen írták, hogy a sárvári Tesconál jelentek meg rendőrautók, rendőrök, fehér overálos helyszínelők. Egyesek még egy pénzszállító autót is látni véltek a bejáratnál.

Információink szerint betörés történt, de egyelőre további részleteket nem tudunk az esetről. Ezzel kapcsolatban megkérdeztük a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, amint választ kapunk az üggyel kapcsolatban frissítjük cikkünket.

Frissítés

Elértük Seffer Lillát, a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivőjét, aki megerősítette, hogy a rendőrség a helyszínen van, jelenleg helyszínelés zajlik Sárváron, de pontos információkat csak a helyszínelés lezárása után tud megosztani velünk.



