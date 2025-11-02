Bokrok égtek a Balatonnál, a háztető is lángra kapott

Bokrok gyulladtak meg egy családi ház előtt Balatonlellén, a Rákóczi úton. A tűz átterjedt az épület tetőhéjazatára, a tetőléceket és a lambériát érintették a lángok. A balatonboglári önkormányzati és a látrányi önkéntes tűzoltók egy vízsugárral fékezték meg a tüzet, jelenleg a ház padlása felől folytatják az átvizsgálást - tájékoztatott a Katasztrófavédelem.