Bozóttűz miatt riasztották a tűzoltókat

Címkék#bozóttűz#hulladék#tűzeset

Bozótosban felhalmozódott hulladék, valamint aljnövényzet égett mintegy huszonöt négyzetméteren tegnap délután Gencsapáti külterületén. A tűzesethez a szombathelyi hivatásos tűzoltók vonultak, akik gyorsbeavatkozó sugárral, valamint kéziszerszámokkal oltották el a tüzet - tájékoztatott a Katasztrófavédelem.

