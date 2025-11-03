Bozóttűz miatt riasztották a tűzoltókat

Bozótosban felhalmozódott hulladék, valamint aljnövényzet égett mintegy huszonöt négyzetméteren tegnap délután Gencsapáti külterületén. A tűzesethez a szombathelyi hivatásos tűzoltók vonultak, akik gyorsbeavatkozó sugárral, valamint kéziszerszámokkal oltották el a tüzet - tájékoztatott a Katasztrófavédelem.