Bozóttűz miatt riasztották a tűzoltókat

Bozótosban felhalmozódott hulladék, valamint aljnövényzet égett mintegy huszonöt négyzetméteren tegnap délután Gencsapáti külterületén. A tűzesethez a szombathelyi hivatásos tűzoltók vonultak, akik gyorsbeavatkozó sugárral, valamint kéziszerszámokkal oltották el a tüzet - tájékoztatott a Katasztrófavédelem.
