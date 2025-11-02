november 2., vasárnap

Achilles névnap

Tűz

1 órája

Családi ház kapott lángra az osztrák határnál

A tűzoltók két vízsugárral oltják a lángokat.

Egy kétszintes családi ház tetőszerkezete és felső szintje ég Fertőrákoson, a Fő utcában. A település önkéntes tűzoltóit követően a soproni és a sopronkövesdi hivatásos tűzoltók is a helyszínre érkeztek. Megbontották és egy vízsugárral oltják a héjazatot, további egy vízsugárral belülről oltják a lángokat. A helyszínre tartanak a kapuvári hivatásos tűzoltók, valamint a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is - tájékoztatott a Katasztrófavédelem.

