Vádemelés
2 órája
Durva balhé a nyílt utcán Vasban: tettlegességig fajult a vita
Most vádat emeltek az ügyben.
A Vas Vármegyei Főügyészség közleményben arról tájékoztatta portálunkat, hogy a Sárvári Járási Ügyészség garázdaság vétsége miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki a vádirat szerint szóváltást követően közterületen bántalmazta ismerősét, aki ennek következtében 8 napon belül gyógyuló könnyű sérülést szenvedett el.
A járási ügyészség szabadságvesztés büntetés kiszabását is indítványozta az ugyanilyen bűncselekmény miatt már többször büntetett vádlottal szemben, akinek a büntetőjogi felelősségéről a Sárvári Járásbíróság fog dönteni.
