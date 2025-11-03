november 3., hétfő

Vádemelés

1 órája

Durva balhé a nyílt utcán Vasban: tettlegességig fajult a vita

Most vádat emeltek az ügyben.

Forrás: Shutterstock

A Vas Vármegyei Főügyészség közleményben arról tájékoztatta portálunkat, hogy a Sárvári Járási Ügyészség garázdaság vétsége miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki a vádirat szerint szóváltást követően közterületen bántalmazta ismerősét, aki ennek következtében 8 napon belül gyógyuló könnyű sérülést szenvedett el.

A járási ügyészség szabadságvesztés büntetés kiszabását is indítványozta az ugyanilyen bűncselekmény miatt már többször büntetett vádlottal szemben, akinek a büntetőjogi felelősségéről a Sárvári Járásbíróság fog dönteni.

