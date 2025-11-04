Sorompót tört, majd elhajtott a helyszínről - Bíróság elé kerül a külföldi kamionsofőr

A Szombathelyi Járási Ügyészség közlekedés biztonsága ellen gondatlanságból elkövetett vétség miatt emelt vádat azzal a külföldi férfival szemben, aki a vádirat szerint 2024 márciusában kamionnal figyelmetlenül közelítette meg a 8-as számú főút vasúti átjáróját, nem észlelte a fénysorompó piros jelzését, és nekiment a sorompó csapórúdjának, amit letört. A sofőr ezt követően megállás nélkül elhajtott a helyszínről.

Forrás: VN-archív

Elhajtott a helyszínről

A vádlott megszegte a KRESZ több rendelkezését, mert a vasúti átjáró előtt nem állt meg annak ellenére, hogy a fénysorompó villogó piros jelzést adott, és a félsorompó csapórúdja nem teljesen nyitott helyzetben állt, vagy mozgott, valamint a további balesetek elkerülése érdekében nem tett semmit.

A járási ügyészség közúti járművezetéstől eltiltás kiszabását is indítványozta a vádlottal szemben, akinek a büntetőjogi felelősségéről a Sárvári Járásbíróság fog dönteni - közölte a Vas Vármegyei Főügyészség.