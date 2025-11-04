Hol lehet
Eltűnt! Gyönyörű fiatal lánynak veszett nyoma Vasban
A kőszegi rendőrök keresik a Győrben született Anasztáziát.
A police.hu eltűnt, ismeretlen helyen lévő személyek felhívása között találtunk rá a Győrben született Anasztázia körözésére. Az eltűnését november 3-án jelentették be. A körözést a Kőszegi Rendőr-kapitányság adta ki.
Eltűnt - Itt lehet bejelentést tenni
Aki információval rendelkezik Anasztázia eltűnésével kapcsolatban ITT tehet bejelentést>>
