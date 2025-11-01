november 1., szombat

Eltűnt

Eltűnt idős férfi után kutat a rendőrség - frissítve

Nagy erőkkel keresi a rendőrség a Vas megyéből eltűnt férfit, nem tudni, hol lehet.

Eltűnt! A police.hu hivatalos oldalán bukkantunk rá a körözés alatt álló idős férfire. 

Az eltűnt Molnár László után kutat a rendőrség.
Forrás: VN-archív

Eltűnt Molnár László

Habár a férfi Budapesten született a Szombathelyi Rendőrkapitányság rendelte el a körözését. Információink szerint Séből tűnt el. Azt ugyan nem lehet pontosan tudni, hol tartózkodik, de a rendőrség nagy erőkkel keresi a szombaton eltűnt férfit

Személyes adatai:  

Neve: MOLNÁR LÁSZLÓ

Neme: Férfi

Születési helye: BUDAPEST

Születési dátuma: 1947.08.08

Állampolgárság: MAGYAR

Fényképét a police.hu oldalán tekintheti meg.

Frissítés:

Információink szerint, a férfi szerencsésen előkerült. 

 

 

