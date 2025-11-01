Eltűnt idős férfi után kutat a rendőrség

Eltűnt! A police.hu hivatalos oldalán bukkantunk rá a körözés alatt álló idős férfire.

Az eltűnt Molnár László után kutat a rendőrség.

Forrás: VN-archív

Eltűnt Molnár László

Habár a férfi Budapesten született a Szombathelyi Rendőrkapitányság rendelte el a körözését. Információink szerint Séből tűnt el. Azt ugyan nem lehet pontosan tudni, hol tartózkodik, de a rendőrség nagy erőkkel keresi a szombaton eltűnt férfit.

Személyes adatai:

Neve: MOLNÁR LÁSZLÓ

Neme: Férfi

Születési helye: BUDAPEST

Születési dátuma: 1947.08.08

Állampolgárság: MAGYAR

Ősz hajú, ősz szakállú, kék szemű idős férfi. Ha bárki tud róla valamit, a SZOMBATHELY, PETŐFI S. U. 1/B címen vagy a 36(94)521-169 telefonszámon jelezze.

Fényképét a police.hu oldalán tekintheti meg.