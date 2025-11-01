28 perce
Eltűnt idős férfi után kutat a rendőrség
Nagy erőkkel keresi a rendőrség a Vas megyéből eltűnt férfit, nem tudni, hol lehet.
Eltűnt! A police.hu hivatalos oldalán bukkantunk rá a körözés alatt álló idős férfire.
Eltűnt Molnár László
Habár a férfi Budapesten született a Szombathelyi Rendőrkapitányság rendelte el a körözését. Információink szerint Séből tűnt el. Azt ugyan nem lehet pontosan tudni, hol tartózkodik, de a rendőrség nagy erőkkel keresi a szombaton eltűnt férfit.
Személyes adatai:
Neve: MOLNÁR LÁSZLÓ
Neme: Férfi
Születési helye: BUDAPEST
Születési dátuma: 1947.08.08
Állampolgárság: MAGYAR
Ősz hajú, ősz szakállú, kék szemű idős férfi. Ha bárki tud róla valamit, a SZOMBATHELY, PETŐFI S. U. 1/B címen vagy a 36(94)521-169 telefonszámon jelezze.
Fényképét a police.hu oldalán tekintheti meg.