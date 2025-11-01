november 1., szombat

Balesetek sorozata

1 órája

Fekete péntek a vasi utakon: záporoztak a balesetek - fotók

Egymást érték a balesetek a vasi utakon pénteken mindenszentek előtt. A nagy forgalomban a balesetek száma is megnövekedett, itt vannak a szerencsétlenségek, amiktől fekete lett október utolsó napja.

Bár nem közlekedési baleset, de péntek reggel lángba borult egy ház Szombathelyen. 

 

A délelőtt folyamán két autó ütközött a megyehatárnál Beled térségében. Az autókban összesen öten utaztak.

Mentőhelikopter landolt Sárváron, pénteken a déli órákban. Információink szerint egy telephelyen szállt le.

Szalagkorlátnak ütközött egy személyautó az M86-os autóút Győr felé vezető oldalán.

Pénteken késő délután Csorna felől Szombathely irányába tartott egy személyautó, amikor szalagkorlátnak csapódott.

Pénteken kora este életveszélyesen sérült egy elütött gyalogos a 87-es főúton Gyöngyösfalunál.

 

