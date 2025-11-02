november 2., vasárnap

Baleset

1 órája

Frontális karambol történt a 84-es főúton

Címkék#baleset#tűzoltó#karambol

A tűzoltók feszítővágóval szabadítják ki az egyik jármű vezetőjét.

Vaol.hu

Frontálisan ütközött össze két gépkocsi a 84-es főút 26-os kilométerszelvényénél, Csabrendek térségében. Az egyik autó vezetője beszorult, a sümegi önkormányzati tűzoltók feszítővágóval kezdték meg kiszabadítását. A balesethez a gógánfai önkéntes tűzoltók is kiérkeztek, valamint az ajkai hivatásos egységek is a helyszínre tartanak. Az érintett útszakaszt lezárták a beavatkozás idejére - tájékoztatott a Katasztrófavédelem.

