Frontális karambol történt a 84-es főúton

Frontálisan ütközött össze két gépkocsi a 84-es főút 26-os kilométerszelvényénél, Csabrendek térségében. Az egyik autó vezetője beszorult, a sümegi önkormányzati tűzoltók feszítővágóval kezdték meg kiszabadítását. A balesethez a gógánfai önkéntes tűzoltók is kiérkeztek, valamint az ajkai hivatásos egységek is a helyszínre tartanak. Az érintett útszakaszt lezárták a beavatkozás idejére - tájékoztatott a Katasztrófavédelem.