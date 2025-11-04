„Ha meglátlak, kitépem a hajad” - A volt párját hónapokon át rettegésben tartotta egy szombathelyi férfi

A tényállás lényege szerint a vádlott és a sértett egy évig párkapcsolatban éltek egy szombathelyi társasházban. A vádlott már a kapcsolatuk során, 2023 karácsonyától kezdve 3-4 naponta szidalmazta a sértettet féltékenysége miatt, trágár szavakkal illette, továbbá megfenyegette, hogy ha meglátja az utcán, kitépi a haját, megcsúfítja, kiveri a fogát, valamint a nyakát veszi. 2024 nyár végén a vádlott a saját lakásában tettleg bántalmazta a sértettet oly módon, hogy kétszer arcon ütötte, majd mintegy egy hónappal később, a sértett lakásában többször ököllel megütötte az oldalát és a fejét - közölte a Szombathelyi Törvényszék.

Rettegés a társasházban – elítélték a zaklató férfit

Fotó: Tinnakorn jorruang / Forrás: Shutterstock

A sértett ezután szakított a vádlottal, amit a vádlott nem tudott elfogadni, ezért ettől kezdve naponta több alkalommal telefonon és egyéb módon kereste a sértettet. A sértett ezekre általában nem reagált, majd 2024 nyár végén 2-3 napra letiltotta a vádlottat, azonban a vádlott ekkor naponta fenyegetőzött a sértettel úgy, a lakásából lekiabált a sértettnek, hogyha nem oldja fel, akkor lemegy hozzá, rátöri az ajtót és megveri, és ha meglátja az utcán, elkapja, ezért feloldotta a tiltást. A sértett emiatt többé nem merte letiltani a vádlottat, valamint a rendőrséget sem merte értesíteni, azonban 2024 nyarán a ház egyik lakója a vádlott hangos kiabálása, fenyegetőzése miatt rendőrt hívott a helyszínre. A vádlott a hívásai során és üzeneteiben ezt követően is rendszeresen, naponta szidalmazta és fenyegette a sértettet. Ezen túlmenően, naponta figyelte őt, kiabált neki, valamint hetente egyszer a sértett -ugyanazon társasházban lévő- lakásának bejárati ajtaját és az ablakát ütötte, a sértett ablakán benézegetett mindaddig, amíg a sértett a lakásához vezető gang ajtaján a zárat le nem cseréltette.



2024 októberében a vádlott hirtelen megjelent a sértett lakása előtti gangon, és a sértett hátsó zsebéből kikapta a sértett mobiltelefonját, amit a sértett kérlelésére később visszaküldött neki. Pár nappal később a vádlott váratlanul bement a sértett lakásába, ahol minden előzmény nélkül meg akarta ütni a sértettet. A sértett azonban védekezésül – mivel attól tartott, hogy neki és a jelen lévő gyermekének is baja eshet - megfenyegette a vádlottat, hogy menjen el, különben leszúrja, amire a vádlott rögtön távozott is a lakásból. A sértett félelmében ettől kezdve a gang ajtaját napközben is folyamatosan zárva tartotta, majd a lakása ajtaját is lecseréltette, arra belülről rácsot szereltetett, majd a vádlott ellen feljelentést tett, és távoltartás elrendelésére irányuló indítványt terjesztett elő.

Az ítélet jogerős.