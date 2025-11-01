Szörnyű baleset
1 órája
Halálos motoros baleset történt a szomszéd megyében
Információk szerint személyautó ütközött motorossal.
Motoros baleset (kiemelt képünk illusztráció)
Forrás: Shutterstock
A veol.hu az utinform.hu beszámolója alapján arról írt, hogy a 71-es főúton, Szigliget térségében személyautó motorossal ütközött össze. A 85-ös km-nél megállították a forgalmat.
A portál megkérdezte a Mentőszolgálatot a balesetről, akik az alábbi választ közölték:
A baleset következtében egy 50 év körüli férfi sajnos olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy bajtársaink újraélesztési kísérlete ellenére a helyszínen életét vesztette.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre