Tűz

Halálos tűzben hunyt el egy idős nő a szomszéd megyében

Kigyulladt egy ház Téten, halálos áldozatot követelt a baleset.

Forrás: Shutterstock

Szombaton kora este érkezett a bejelentés a katasztrófavédelemhez, tűz keletkezett egy családi házban. Halálos tűz volt a településen, tragédia történt - tájékoztatott az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

A Széchenyi utcában lévő kilencven négyzetméteres családi ház tizenöt négyzetméteres hálószobájában volt tűz. Egy fatüzelésű kályha mellett tárolt tűzifa és egy szék égett. A tüzet a bejelentő oltotta el egy vödör vízzel. A tűz miatt keletkezett füstben egy idős nő az életét vesztette. A tűzoltók átvizsgálták és kiszellőztették az épületet. A tűz keletkezési okát tűzvizsgálati eljárás fogja feltárni.

Figyelmeztet a hatóság

A tüzelőt soha ne tároljuk a fűtőeszköz közvetlen környezetében. A kályha ajtaját tartsuk csukva, az ajtó nélküli tüzelőberendezés elé pedig szikrafogót, fém parázsfelfogó tálcát érdemes helyezni, így egy esetlegesen kipattanó szikra sem okoz tüzet. A hamut fém edénybe helyezzük, és csak teljesen kihűlt állapotban dobjuk ki.

 

