Halálos tűzben hunyt el egy idős nő a szomszéd megyében

Szombaton kora este érkezett a bejelentés a katasztrófavédelemhez, tűz keletkezett egy családi házban. Halálos tűz volt a településen, tragédia történt - tájékoztatott az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

A Széchenyi utcában lévő kilencven négyzetméteres családi ház tizenöt négyzetméteres hálószobájában volt tűz. Egy fatüzelésű kályha mellett tárolt tűzifa és egy szék égett. A tüzet a bejelentő oltotta el egy vödör vízzel. A tűz miatt keletkezett füstben egy idős nő az életét vesztette. A tűzoltók átvizsgálták és kiszellőztették az épületet. A tűz keletkezési okát tűzvizsgálati eljárás fogja feltárni.

Figyelmeztet a hatóság