Öt hegymászót sodort el a lavina Tirolban

Szombat este az elsődleges információk szerint, három hegymászó hunyt el a szerencsétlenségben, de a Német Hírügynökség szerint a suldeni hegyimentő szolgálat szóvivője később kijelentette, hogy a két eltűnt hegymászó biztosan nem élte túl a balesetet. A keresés vasárnap reggel folytatódott, és a két eltűnt hegymászót holtan találták. Az utoljára megtalált két személy egy apa és 17 éves lánya voltak -számolt be az ORF.

5 hegymászó vesztette életét.

Forrás: ORF

Hegymászók hunytak el a hatalmas lavinában

Az olasz Ansa hírügynökség jelentése szerint az első három megtalált holttest két férfi és egy nő volt, akik 30 és 50 év közöttiek voltak.

A lavina a 3545 méter magas Vertainspitze északi oldalán történt, körülbelül 100 méterrel a csúcs alatt, ahol a három kötélcsapat hágóvassal és jégcsákánnyal mászott felfelé. A hegy népszerű csúcsára igyekeztek, ami minden irányba csodálatos kilátást nyújt.

A lavinában egy háromfős és egy kétfős kötélcsapat két tagja vesztette életét. A harmadik kötélcsapat két mászója a lavina sújtotta zónán kívül, a völgy szélén tartózkodott. Sokkos állapotban helikopterrel szállították őket a völgybe. A mentőakcióhoz a Suldeni Önkéntes Tűzoltóság, a Suldeni Hegyimentők, a Schlandersi Pénzügyi Rendőrség hegyimentő egységének tisztjei, valamint a Pelikan 1 és Pelikan 3 mentőhelikopterek vonultak.