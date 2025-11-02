Helyszíni fotókon az M86-os úti baleset Nick közelében

Ahogyan arról korábban már beszámoltunk, pénteken kora délután szalagkorlátnak ütközött egy személyautó az M86-os autóút Győr felé vezető oldalán, Nick közelében, a 113-as kilométerszelvénynél.

Az esethez a Káreseményhez vonult szervek:

Személyi sérüléssel járó közlekedési baleset történt. A kiérkező tűzoltó egységek a gépjármű áramtalanítását követően segédkeztek a társszerveknek. A műszaki mentés és a rendőrségi helyszínelés ideje alatt félpályás útzár volt érvényben. A sérült gépjárművet a rendőrségi helyszínelést követően az érintett területről elszállították és újra megnyitották teljes szélességben a közlekedésben résztvevők számára a közutat - számolt be a balesetről Uraiújfalui Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület közösségi oldalán.