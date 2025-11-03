Hétfőn délelőtt kellett kényszerleszállást végrehajtania az osztrák hadsereg egyik helikopterének Chorherrn közelében - számolt be róla az ORF.

Kényszerleszállást kellett végrehajtania egy katonai helikopternek Ausztriában

Forrás: ORF

Az osztrák média szerint nem sokkal a felszállást követően a hajtómű meghibásodását észlelte a személyzet. A fedélzeten tartózkodó három fő, két pilóta és egy technikus sértetlenül megúszta az incidenst. Michael Bauer, a hadsereg szóvivője megerősítette a kényszerleszállás tényét az ORF megkeresésére. Elmondása szerint a pilóta az előírásoknak megfelelően járt el, a pilóta egy mezőn tette le a helikoptert.

Az ilyen meghibásodás olyan vészhelyzet, amelyre a pilóták a kiképzésük során alaposan felkészülnek

- mondta Bauer, valamint hozzátette, hogy a kényszerleszállás során a személyzet profin és higgadtan járt el. Személyi sérülés nem történt, a hadsereg szerint a gyors és szakszerű reagálásnak köszönhetően sikerült elkerülni egy komoly balesetet.