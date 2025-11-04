Kerékpárost ütöttek el Szombathelyen - fotók

Kedden nem sokkal dél előtt közlekedési baleset történt Szombathelyen. Információink szerint egy Ford személyautó haladt Szombathelyen a Kőszegi utcában, ahonnét a sofőr balra, a Mártírok tere felé akart bekanyarodni. Az autó eközben ütközött egy kerékpárossal. A baleset pontos körülményeit a rendőrség vizsgálja. A kerékpáros információink szerint megsérült, a mentők kórházba szállították.