Károly névnap

Baleset

Kerékpárost ütöttek el Szombathelyen - fotók

Címkék#Szombathely#Kőszegi utcában#baleset#rendőrség

A kerékpáros információink szerint megsérült, a mentők kórházba szállították.

Horváth Istvánné

Kedden nem sokkal dél előtt közlekedési baleset történt Szombathelyen. Információink szerint egy Ford személyautó haladt Szombathelyen a Kőszegi utcában, ahonnét a sofőr balra, a Mártírok tere felé akart bekanyarodni. Az autó eközben ütközött egy kerékpárossal. A baleset pontos körülményeit a rendőrség vizsgálja. A kerékpáros információink szerint megsérült, a mentők kórházba szállították.

Kerékpárost ütöttek el

Fotók: Horváth Istvánné

 

