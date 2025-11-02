Két autó karambolozott Kapuváron

Összeütközött két gépkocsi Kapuváron, a Kossuth Lajos utcában, a Zöldfasor utca közelében. A város hivatásos tűzoltói áramtalanítják a járműveket. A baleset miatt egy sávon, irányítás mellett halad a forgalom az érintett útszakaszon - számolt be róla a Katasztrófavédelem.