Baleset
1 órája
Két autó karambolozott Kapuváron
Egy sávon halad a forgalom a Kossuth Lajos utca érintett szakaszán.
Összeütközött két gépkocsi Kapuváron, a Kossuth Lajos utcában, a Zöldfasor utca közelében. A város hivatásos tűzoltói áramtalanítják a járműveket. A baleset miatt egy sávon, irányítás mellett halad a forgalom az érintett útszakaszon - számolt be róla a Katasztrófavédelem.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre