Éhező kutyákat mentettek az állatvédők és a rendőrök Körmenden

Címkék#Körmenden#Állatvédők Vasi Egyesülete#gazda

Elköltözött a gazdájuk, egy bérlakás egyik szobájába volt bezárva az a 2 bull típusú kutya, akiket az Állatvédők Vasi Egyesülete -Szombathely a körmendi rendőrök segítségével szabadítottak ki a napokban. A kutyamentésről közösségi oldalukon számoltak be.

Kutyamentés Körmenden: rendőrök segítségével dolgoztak az állatvédők
Forrás: Facebook

Kutyamentés: lemondott róluk a gazdájuk

A bejegyzés szerint a kutyák gazdája elköltözött, ott hagyta őket. Vizük nem volt, enni csak néha kaptak. A szoba vastagon szennyezett volt ürülékkel és vizelettel, valamint tele volt lommal. A kutyák már az ajtót is elkezdték megbontani, alultáplált állapotban voltak, amikor kiszabadították őket. Egyiküknek volt érvényes oltása, a másik azonban már 3 éve nem volt oltva. Testét több helyen is sebek borították. Az állatokat átvették a vasi állatvédők, orvosi vizsgálatokon és parazitamentesítésen már átestek. A tulajdonos lemondott róluk, ellene rendőrségi eljárás indult.

 

