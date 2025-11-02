Dráma a Dunakanyarnál: 24 barlangi mentő és mentőhelikopter is érkezett a helyszínre

A szép idő sok embert vonzott a természetbe kirándulni, köztük a balesetet szenvedő is. Egy 66 éves férfi október 31-én szenvedett bokasérülést a Vadálló-köveknél, nagy mentési akció lett belőle. A mentőakcióhoz 24 barlangi mentőt és egy mentőhelikoptert is riasztottak, a Visegrádi-hegység azonban próbára tette a mentőcsapatokat - számolt be az esetről a kemma.hu.

Drámai mentés.

Forrás: Marton_KOVACS / Forrás: Facebook / Magyar Barlangi Mentőszolgálat

Mentés a Vadálló-köveknél

A portál úgy fogalmaz, a segélyhívás 13:26-kor futott be, ami után azonnal megindult a komplex mentőakció a Visegrádi-hegységben. A légimentők 14:40-kor érték el a sérültet, és azonnal megkezdték az ellátását: rögzítették a sérült végtagot, ellátták a sebeket, és speciális fóliával csökkentették a kihűlés kockázatát. A Barlangi Mentőszolgálat bevetés közben az esztergomi tűzoltókkal közösen kötélpályákat épített ki a nehezen járható részeken.

