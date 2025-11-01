november 1., szombat

Baleset

Elképesztő módon viselkedett egy osztrák nő a motorbalesete után

Egy 22 éves motoros sérült meg péntek délután a Donaustadt kerületben található Esslinger Hauptstraßén, amikor egy 29 éves női sofőr kanyarodás közben nekiütközött.

A vétlen motorost a bécsi hivatásos mentőszolgálat sürgősségi ellátásban részesítette, majd kórházba szállították. A rendőrök a 29 éves női sofőrnél ittasság jeleit észlelték. Az előzetes alkoholszonda negatív eredményt adott, de a nő a drogtesztet megtagadta. Ezután beismerte, hogy kannabiszt fogyasztott - számolt be az esetről az ORF.

A sofőrt meghökkentően viselkedett

A hivatalos eljárás során a 29 éves nő hirtelen megpróbált elmenekülni, de gyorsan elfogták. A rendőrség szerint ezután „önveszélyes viselkedést tanúsított azzal, hogy a fejét a földhöz és egy faoszlophoz ütötte”. A rendőrök lefogták a nőt, és a törvénynek megfelelően kórházba szállították.

 

