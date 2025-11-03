Közel 3 milliárdos sikkasztás résztvevőit kapcsolták le a NAV-nyomozói - 22 helyszínen csaptak le - fotók

A Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatóság nyomozói 22 helyszínen csaptak le egyidőben. A pénzügyi nyomozók parkolópályára állították azt a számlagyárat, amelyet a bűnszervezet tagjai a gépjárműkereskedelem árnyékában építettek fel. A bűnözők szervízhálózat helyett, a jól konstruált, „bukó cégekre” és „köztes cégekre” épített lánc működtetésével, 2,7 milliárd forintot meghaladó vagyoni hátrányt okoztak a központi költségvetésnek.

A NAV nyomozói közel 3 milliárdos sikkasztás szereplőire csaptak le

Forrás: NAV

Lecsaptak a NAV-nyomozói

A számlagyárban érintett gazdasági társaságok szerepe, a legálisan folytatott gépjárműkereskedelmi tevékenység mellett - javarészt arra összpontosult, hogy - a vevő partnereik részére valós teljesítés nélküli, látszólagos belföldi beszerzéseket biztosítsanak, így jogosulatlanul teremtették meg számukra az adólevonási jogot. A szervezet vezetője Pest vármegye területéről irányította az illegális ügyleteket; a cégek pénzügyi és számlázási folyamatait.