Tűz

1 órája

Tanyaépület égett az Alföldön

Címkék#alföld#tűzoltók#tűz

Vaol.hu

Egy háromszáz négyzetméteres tanyaépület ég Domaszék külterületén. A tűz az épület teljes tetőszerkezetét, valamint a lakórész jelentős részét érte el. A szegedi hivatásos, valamint a subasai és a mórhalmi önkéntes tűzoltók dolgoznak a lángok megfékezésén, a továbbterjedést már megakadályozták - számolt be a Katasztrófavédelem.

Frissítés:
2025.11.02. 19:57 - Megfékezték a tüzet Domaszék külterületén
 

 

 


 

 

