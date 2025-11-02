Tűz
1 órája
Tanyaépület égett az Alföldön
Egy háromszáz négyzetméteres tanyaépület ég Domaszék külterületén. A tűz az épület teljes tetőszerkezetét, valamint a lakórész jelentős részét érte el. A szegedi hivatásos, valamint a subasai és a mórhalmi önkéntes tűzoltók dolgoznak a lángok megfékezésén, a továbbterjedést már megakadályozták - számolt be a Katasztrófavédelem.
Frissítés:
2025.11.02. 19:57 - Megfékezték a tüzet Domaszék külterületén
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre