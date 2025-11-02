Tanyaépület égett az Alföldön

Egy háromszáz négyzetméteres tanyaépület ég Domaszék külterületén. A tűz az épület teljes tetőszerkezetét, valamint a lakórész jelentős részét érte el. A szegedi hivatásos, valamint a subasai és a mórhalmi önkéntes tűzoltók dolgoznak a lángok megfékezésén, a továbbterjedést már megakadályozták - számolt be a Katasztrófavédelem.

Frissítés:

2025.11.02. 19:57 - Megfékezték a tüzet Domaszék külterületén





