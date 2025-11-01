Baleset
1 órája
Embert gázolt az Intercity
Baleset történt Kisteleknél, egy embert ütött el a Napfény Intercity.
Elgázolt egy embert a Nyugati pályaudvarról 15:45-kor Szegedre indult Napfény Intercity (IC 716) szombat este Kisteleknél – tette közzé a MÁV a weboldalán.
A szerelvényen mintegy kétszázan utaztak. A vonatgázolás helyszínére a Csongrád-Csanád vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat mellett a szegedi és a kisteleki hivatásos tűzoltók érkeztek ki, akik az utasok biztonságos leszállását is segítik – tájékoztat a katasztrófavédelem.
A baleset miatt a szegedi fővonalon hosszabb eljutási időre, Kiskunfélegyháza és Kistelek között pótlóbuszos közlekedésre kell számítani - írta meg a delmagyar.hu.
