Baleset

1 órája

Embert gázolt az Intercity

Baleset történt Kisteleknél, egy embert ütött el a Napfény Intercity.

Vaol.hu

Elgázolt egy embert a Nyugati pályaudvarról 15:45-kor Szegedre indult Napfény Intercity (IC 716) szombat este Kisteleknél – tette közzé a MÁV a weboldalán.

A szerelvényen mintegy kétszázan utaztak. A vonatgázolás helyszínére a Csongrád-Csanád vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat mellett a szegedi és a kisteleki hivatásos tűzoltók érkeztek ki, akik az utasok biztonságos leszállását is segítik – tájékoztat a katasztrófavédelem. 

A baleset miatt a szegedi fővonalon hosszabb eljutási időre, Kiskunfélegyháza és Kistelek között pótlóbuszos közlekedésre kell számítani - írta meg a delmagyar.hu.

