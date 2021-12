Mi a cél? Talán az, hogy egy kis melegség legyen a szívekben advent idején. A karácsonyi meseházat ingyenesen lehet látogatni. Két éve a nyitás napján háromezer ember lepte meg a családi magánterületet, ekkora érdeklődésre senki nem számított. Polgárőrök irányították a forgalmat, sőt – hogy minden zökkenőmentes legyen – pluszszolgálatosokat is kellett behívni. 2019-ben összesen 30 ezren keresték fel a karácsonyi fényes házat. Jöttek távolabbról, például Debrecenből, Egerből és Párkányból is, de a legtöbben kétségkívül Zala megyéből érdeklődtek. Persze a Vas megyeiekre sem lehet panasz, nyugdíjasklubok is tettek itt látogatást. Jani a nyitástól a zárásig – november 28-ától január 2-áig naponta 17 és 20 óra között – benne él a meseudvarban. Manónak öltözik, vagy karácsonyi pulcsit húz, fenyőfa formájú sapkával. Mindegy.

Gyurján János azt mondja: a világító fák elmaradhatatlan kellékei a csákánydoroszlói csodavilágnak