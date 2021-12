Hozzájuk is fordult köszöntőjében dr. Grasselly Magdolna, a Markusovszky-kórház PICének profilvezető főorvosa, az alapítvány kuratóriumi elnöke. – A koraszülöttek világnapját tíz éve rendezik meg Magyarországon. Az európai kezdeményezés szülői csoportoktól indult – emlékeztetett a főorvos, majd arra hívta fel a figyelmet: hosszú és nehéz utat járnak be a korán érkezett gyerekek, illetve szüleik is, akik minden tiszteletet megérdemelnek. Lackfi Jánosnak az alkalomra írt verséből is idézett.