Megkerestük Kenesei Istvánt, a Vasi Vadgazdálkodók Védegyletének fővadászát is, aki elmondta, hogy előfordulnak hasonló esetek, amikor legelő állatok kiszabadulnak. Ilyen esetben csak a befogás, esetleg az altatólövedék használata jöhet szóba. Ifj. Soskó András Bécsben dolgozó színész családjának is a Pogányokban van birtoka. Többször látta a rackanyájat az Enikő-forrás környékén. Szerinte felelőtlen az a gazda, aki elhagyja az állatait, aztán most lelövetné őket. Szívesen befogadnák ideiglenesen a birtok bekerített részére a kóbor birkákat.