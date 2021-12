Negyven méter fölötti magasságban a kezelőnek azonban még meghibásodás esetén is van lehetősége a kerék mozgatására. Horváth Mihály, az óriáskerék üzemeltetője elmondta: a gépezetet mozgató motor fékjét manuálisan is ki tudják oldani, ezáltal pedig a súly elmozdítja annyira a kereket, hogy még a legmagasabban ragadt gondolák is olyan magasságba kerüljenek, hogy a tűzoltók hozzáférjenek azokhoz. Mihály azt is elárulta, négy éve foglalkoznak az óriáskerék üzemeltetésével. Ez idő alatt még egyszer sem volt példa arra, hogy az meghibásodott volna.

A tűzoltók negyvenméteres magasságig jutnak fel

Fotó: Szendi Péter