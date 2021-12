Polák Norberttel először tűzoltóautóautó-nézőbe megyünk a ’70-es években épült szertárba. Akkoriban egy szerkocsi állt a házban, azóta épült-szépült a szertár, fent klubhelyiséget alakítottak ki, ahonnan bevetéskor a lépcsőn kívül akár csúszdán is lejuthatnak a földszintre a tűzoltók. Hátra van még a kapuszigetelés, és a villanyrendszert is szeretnék rendbe tenni, mire az új autó megérkezik – ezt már az 1977-ben gyártott Mercedes mellett jelenti ki a parancsnok. A Magyar Falu Programban nyert 5 millió forintból már keresik a kiöregedett autó utódját. Az elmúlt évek pályázati beszerzéseire is büszkék: a nyolc garnitúra bevetési ruhán kívül modern aggregátoruk, dugólétrájuk, motorfűrészük, roncsvágójuk is van. Négy önkormányzat – a nemescsóin kívül a pusztacsói, a lukácsházi és a kőszegpatyi is – támogatja a civil szervezetet. Ha riasztást kapnak, erre a négy településre vonulnak az 1. kategóriájú ÖTE tűzoltói. A pályázatokkal kapcsolatban Kalincsák Balázs evangélikus lelkész nevét említi Polák Norbert. Sikeres pályázataikat neki köszönhetik. Szalmer Gábor parancsnokhelyettes az adminisztratív háttérmunkát végzi nagy gonddal.